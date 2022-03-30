Роберт Уильямс перенес операцию и пропустит 4-6 недель

Центровой успешно перенес операцию по поводу разрыва мениска, полученного в матче с «Миннесотой» (134:112).

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игроку потребуется восстановление в течение 4-6 недель. Таким образом, он может вернуться на площадку во втором раунде плей-офф.

В нынешнем сезоне Уильямс набирает 10,0 очка, 9,7 подбора, 2,0 передачи и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

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