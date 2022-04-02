Горан Драгич и Брюс Браун не сыграют с «Атлантой»

Защитники «Бруклина» Горан Драгич и Брюс Браун пропустят матч против «Атланты» 2 апреля.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, Драгич помещен в протокол НБА по здоровью и безопасности, а Браун выбыл из строя из-за травмы.
В прошлом матче Браун упал на паркет после жесткого нарушения правил со стороны форварда «Милуоки» Криса Миддлтона.
«Нетс» имеют одинаковые показатели с «Хоукс» – 40-37. Клубы борются друг с другом за место в плей-ин.
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