Шейн Ларкин – MVP 33-го раунда Евролиги

Разыгрывающий признан MVP 33-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

Победа в матче с «Альбой» (87:77) гарантировала турецкому клубу участие в плей-офф. Ларкин набрал 28 очков, 5 подборов, 8 передач и 4 перехвата, а также 5 раз спровоцировал нарушение правил у соперника.

Рейтинг эффективности Ларкина составил 35 баллов, что стало лучшим результатом тура.

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