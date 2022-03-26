Илона Корстин: «Москва давно заслужила стать частью решающего этапа первенства молодежной Лиги ВТБ»

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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала решение провести «Финал восьми» молодежного турнира в Москве.

«Предстоящий «Финал восьми» станет 7-м в истории Единой молодежной Лиги ВТБ, в этом году он впервые пройдет в Москве на арене «Баскет-Холл» в Крылатском. Столица давно заслужила стать частью решающего этапа первенства молодежной Лиги, ведь уже на протяжении многих лет московские команды являются лидерами турнира, а их воспитанники ежегодно дебютируют во взрослом чемпионате. Этот сезон не стал исключением – 3 из 5 лучших команд регулярного сезона Единой молодежной Лиги ВТБ представляют Москву («МБА-2», «ЦСКА-Юниор», «Руна-2»), еще один клуб выступает в Московской области. Первое место в таблице сезона занимает московский «МБА-2», именно эта команда станет хозяином «Финала восьми»-2022», – сказала Корстин.

В 2015 году «Финал восьми» проходил в Саратове, в 2016 и 2018 годах – в Самаре, в 2017 – в Краснодаре, в 2019 и 2021 годах – в Санкт-Петербурге. 

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