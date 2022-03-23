Михаил Терехов: «Иностранные тренеры не будут развивать россиян, нет у них такой задачи»

Главный тренер Михаил Терехов заявил, что развитие молодых российских игроков в Лиге ВТБ – непростая задача, поскольку командами руководят иностранные тренеры, преследующие другие цели.

«Фраза про дорогу молодым — это некий спортивно-политический лозунг. У молодых есть шанс, мы развиваем молодых. Не сказать об этом? Заклюют. Но реально это сделать? Не так много, кто это может. Вот Александр Щербенев в прошлом году играл в Суперлиге. Не был какой-то яркой звездой, но нормально, хорошо играл. Ему дали шанс, так он и в Лиге ВТБ показывает. Разумов сейчас приехал в «Парму» — и тоже показал. Такие примеры есть.

Но тренеры Единой лиги — все иностранцы после того, как моего блестящего коллегу, испытанного многолетним опытом, Евгения Пашутина «попросили». Иностранные тренеры, думаете, хотят как-то отдельно развивать россиян? Они зарабатывают деньги, у них есть контракт, есть задачи. Для того, чтобы выполнить задачу, сохранить свое место и повысить зарплату, им нужны те, кто, на их взгляд, сильнее. А сильнее для них те, кого они привыкли видеть — тут, там, еще где-то. Для них так спокойнее.

Никто не спорит с тем, что есть ряд топовых игроков, которые объективно сильнее, но есть и достаточная доля посредственных иностранцев. Они либо не сильнее определенных российских игроков, либо если и сильнее, то настолько чуть-чуть, что к середине сезона русский игрок может уже быть и получше. Но в этого игрока нужно верить, а у тренеров-иностранцев такой цели нет.

Иностранные тренеры не будут развивать россиян, нет у них такой задачи. Они будут играть теми, в кого они верят и кого они уже видели. И то же самое касается руководителей клубов Единой лиги! У них есть амбиции, есть задачи, от выполнения этих задач зависят деньги, которые выделяют спонсоры. И поэтому развивать кого-то — это не к ним. Они берут иностранцев, потому что все вокруг тоже берут иностранцев, а они же не самые лысые, да? Эти иностранцы приходят, и им не нужны ни Иванов, ни Петров, ни Сидоров; им нужны другие иностранцы — Джонсон, Уилсон, ну условно», – сказал Терехов в интервью «Перехвату».

«Дорогу молодым — это спортивно-политический лозунг». Михаил Терехов — о работе с молодежью и реформе Единой лиги