«Портленд» в межсезонье попытается заполучить Джерами Гранта

в предстоящем межсезонье предпримет серьезную попытку заполучить форварда , сообщает The Athletic.

Ожидается, что «Блэйзерс» предложат пик «Нового Орлеана» в первом раунде драфта-2022, если он окажется между 5-м и 14-м номерами.

Летом 2022 года у Гранта будет право на продление контракта на четыре года и 112 миллионов долларов. Нынешний контракт игрока рассчитан до конца сезона-2022/23 (21 млн).

В нынешнем сезоне Грант провел за «Детройт» 45 матчей, набирая в среднем 19,5 очка, 4,0 подбора, 2,4 передачи, 1,0 перехвата и 1,1 блок-шота.

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