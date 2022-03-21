«Портленд» в межсезонье попытается заполучить Джерами Гранта

«Портленд» в предстоящем межсезонье предпримет серьезную попытку заполучить форварда «Детройта» Джерами Гранта, сообщает The Athletic.
Ожидается, что «Блэйзерс» предложат пик «Нового Орлеана» в первом раунде драфта-2022, если он окажется между 5-м и 14-м номерами.
Летом 2022 года у Гранта будет право на продление контракта на четыре года и 112 миллионов долларов. Нынешний контракт игрока рассчитан до конца сезона-2022/23 (21 млн).
В нынешнем сезоне Грант провел за «Детройт» 45 матчей, набирая в среднем 19,5 очка, 4,0 подбора, 2,4 передачи, 1,0 перехвата и 1,1 блок-шота.
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