Димитрис Итудис: «В матче с «Зенитом» будет бой»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о подготовке к матчу лиги ВТБ с .

«Во-первых, мы находимся в режиме двух матчей практически подряд, поездка в Красноярск добавляет нагрузки. Мы также пытаемся как можно скорее включить Каспера Уэйра в нашу систему, он провел две тренировки, он руководил нашим нападением, изучал нашу защиту, игроки и тренеры ему помогают.

Впереди встреча с «Зенитом», это всегда серьезная команда, мы уважаем их игру. Я слышал, что Билли Бэрон вернулся, другие игроки также рассматривают возможность возвращения. В целом «Зенит» показал мотивацию побеждать, они подписали несколько ветеранов, изменили свой состав.

В понедельник будет бой, приглашаю наших болельщиков прийти и поддержать нас», – заявил Итудис.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде