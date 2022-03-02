«Надежда» осталась без трех иностранных баскетболисток и и.о. главного тренера

Иностранные баскетболистки «Надежды» Маркиша Гетлинг, Адаора Элону и Натиша Хайдман, а также и.о. главного тренера Давид Муньос завершили выступления за оренбургскую команду и покинули Россию из-за нестабильной ситуации в мире, сообщается на официальном сайте клуба.

Также поблагодарила бельгийскую центровую Кьяру Линскенс, которая продолжит играть за команду.

Обязанности главного тренера будет исполнять Евгений Иванов.

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