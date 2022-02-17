Джош Гидди оформил трипл-дабл в 3-м матче подряд. До него в качестве новичка это делал Оскар Робертсон в 1960 году

Новичок «Тандер» Джош Гидди оформил трипл-дабл в третьем матче подряд.
В матче с «Сан-Антонио» (106:114) Гидди набрал 17 очков (8 из 18 с игры), 10 подборов и 10 передач за 33 минуты.
Ранее во встрече с «Никс» Гидди набрал 28 очков (личный рекорд), 11 подборов и 12 передач, в игре с «Буллс» в активе 19-летнего австралийца было 11 очков, 12 подборов и 10 передач.
Гидди стал первым новичком с 1960 года, который оформил трипл-дабл три раза подряд. Тогда это удалось легендарному Оскару Робертсону.
Трипл-дабл стал для 6-го номера драфта-2021 четвертым за карьеру.
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