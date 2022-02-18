У Анны Петраковой и Кэндис Паркер родился сын

Теги светская хроника женская НБА фото Кэндис Паркер Анна Петракова ЛГБТ Баскетбол

Двукратная олимпийская чемпионка, звезда женской НБА и телеведущая TNT Кэндис Паркер сообщила на своей странице в Instagram, что у нее и ее супруги, российской баскетболистки Анны Петраковой, 11 февраля родился сын.

Мальчика назвали Эйрр Лэрри Петраков Паркер.

Ранее Паркер сообщала, что ее жена Анна Петракова ждет ребенка.

В женской НБА – первая баскетболистка-транс. Лейшиа Кларендон удалила грудь, с женой воспитывает ребенка без объявленного гендера и заправляет в профсоюзе

Две баскетболистки вступили в однополый брак, а через три года они – первая семейная пара, взявшая титулы Евролиги и женской НБА

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Candace Parker (@candaceparker)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные