У Анны Петраковой и Кэндис Паркер родился сын

Двукратная олимпийская чемпионка, звезда женской НБА и телеведущая TNT Кэндис Паркер сообщила на своей странице в Instagram, что у нее и ее супруги, российской баскетболистки Анны Петраковой, 11 февраля родился сын.
Мальчика назвали Эйрр Лэрри Петраков Паркер.
Ранее Паркер сообщала, что ее жена Анна Петракова ждет ребенка.
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Две баскетболистки вступили в однополый брак, а через три года они – первая семейная пара, взявшая титулы Евролиги и женской НБА
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