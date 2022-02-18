У Анны Петраковой и Кэндис Паркер родился сын

Двукратная олимпийская чемпионка, звезда женской НБА и телеведущая TNT Кэндис Паркер сообщила на своей странице в Instagram, что у нее и ее супруги, российской баскетболистки Анны Петраковой, 11 февраля родился сын.

Мальчика назвали Эйрр Лэрри Петраков Паркер.

Ранее Паркер сообщала, что ее жена ждет ребенка.

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