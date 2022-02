Богдан Богданович: «Фанат «Бостона» спросил меня: «Как вообще произносится твое имя?»

Защитник «Атланты» объяснил в твиттере, почему обратился к болельщику «Бостона» во время игры.

«Обычно я не пишу в таких случаях, но этот момент нужно прояснить, потому что он довольно забавен! Фанат «Бостона» спросил меня: «Эй, Боги, как вообще произносится твое имя?» Теперь, по всей видимости, он узнал это!», – написал Богданович.

«Хоукс» уступили «Селтикс» (93:103), но Богданович ответил на замечание болельщика точным дальним попаданием.

Usually don’t tweet, but this one needs better explanation cause it’s really funny! Celtic fan asked me running down the court: “Hey Bogi, how you pronounce your name?”

So I guess he knows now! Lol 😁 #trashtalk #fans #loveit https://t.co/QQiDqeeKWg