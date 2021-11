«Для «Короля» деньги важнее морали». Кантер осудил Леброна за отсутствие позиции по Китаю

Центровой «Бостона» Энес Кантер продолжил серию высказываний по поводу ситуации в Китае.

Кантер критически выступает в отношении правительства КНР и главы страны Си Цзиньпиня, осуждая их в связи с нападками на Тибет и Гонконг, а также за притеснение уйгуров.

Новое сообщение Кантера по теме связано со звездным форвардом «Лейкерс» м, который имеет крупный контракт с . Продукция американской компании изготавливается в Китае.

Кантер осудил Джеймса, который занимает активную социальную позицию, но не высказывается по китайской проблематике.

«Для «Короля» деньги важнее морали.

Грустно и отвратительно, когда все эти спортсмены делают вид, будто их заботят вопросы социальной справедливости.

Но когда Большой Босс (Китай – прим. Sports.ru) говорит, они и правда «затыкаются и стучат мячом».

Изучал ли ты вопрос с рабским трудом, благодаря которому производят твои фирменные кроссовки, или это не входит в сферу твоих интересов?» – написал турок в твиттере.

В пятницу в Бостоне состоится встреча между «Селтикс» и .

У НБА снова проблемы с Китаем: на местном ТВ запретили трансляции игр «Бостона» после того, как Энес Кантер разнес Си Цзиньпина

Money over Morals for the “King” 👑



Sad & disgusting how these athletes pretend they care about social justice



They really do “shut up & dribble” when Big Boss 🇨🇳 says so



Did you educate yourself about the slave labor that made your shoes or is that not part of your research? pic.twitter.com/YUA8rGYeoZ