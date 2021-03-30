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    «Покойся с миром, легенда». Леброн скорбит в связи со смертью DMX, погибшего из-за передозировки наркотиков

    Теги происшествия Леброн Джеймс Стивен Джексон Лейкерс Джамал Кроуфорд НБА фото Баскетбол

    Знаменитый американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, умер в возрасте 50 лет.

    Симмонс скончался в больнице Уайт-Плейнс, в которой он находился в течение нескольких дней в критическом состоянии. Причиной смерти DMX стала тяжелая передозировка наркотиков.

    Многие баскетболисты НБА, активно ведущие социальные сети, выразили свои соболезнования в связи с произошедшим – в том числе лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс.

    «Покойся с миром, легенда!» – написал Джеймс.

    «DMX давал веру людям, уже потерявшим надежду. Земля пухом, легенда», – написал Джамал Кроуфорд, бывшая звезда НБА.

    Также известный в прошлом форвард Стивен Джексон опубликовал фотографию своей татуировки, на которой изображена известная цитата рэпера DMX.

    «Если моя жизнь не продлится долго, то я благодарю бога за свой последний вздох. Значит, все не напрасно», – написано на татуировке, которую Джексон сделал 17 лет назад.

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