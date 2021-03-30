«Покойся с миром, легенда». Леброн скорбит в связи со смертью DMX, погибшего из-за передозировки наркотиков

Знаменитый американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, умер в возрасте 50 лет.

Симмонс скончался в больнице Уайт-Плейнс, в которой он находился в течение нескольких дней в критическом состоянии. Причиной смерти DMX стала тяжелая передозировка наркотиков.

Многие баскетболисты НБА, активно ведущие социальные сети, выразили свои соболезнования в связи с произошедшим – в том числе лидер .

«Покойся с миром, легенда!» – написал Джеймс.

«DMX давал веру людям, уже потерявшим надежду. Земля пухом, легенда», – написал , бывшая звезда НБА.

Также известный в прошлом форвард опубликовал фотографию своей татуировки, на которой изображена известная цитата рэпера DMX.

«Если моя жизнь не продлится долго, то я благодарю бога за свой последний вздох. Значит, все не напрасно», – написано на татуировке, которую Джексон сделал 17 лет назад.

Рэпер J.Cole хочет стать игроком НБА. Ему 35, рост – 188 см, не играл даже в колледже, но его подписание может спасти умирающую лигу

Главные банды США носят мерч «Буллс» и «Янкис», корешатся с Харденом и Роузом, угрожают рэперам