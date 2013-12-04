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    Донован Митчелл стал третьим игроком в истории НБА, набиравшим 50+ очков в нескольких матчах одной серии плей-офф

    Теги Денвер НБА Юта НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

    51 очко Донована Митчелла помогло «Юте» одержать победу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф с «Денвером» (129:127, 3-1).

    Митчелл стал третьим игроком в истории НБА, который набрал 50+ очков в нескольких матчах одной серии плей-офф. Ранее это удавалось только Майклу Джордану (1988) и Аллену Айверсону (2001).

    В первом матче серии с «Денвером» Митчелл принес своей команде 57 очков.

    В сегодняшней четвертой встрече защитник «Юты» реализовал 15 из 27 бросков с игры, 4 из 7 трехочковых, 17 из 18 штрафных, сделал 7 передач и 4 подбора.

    Мы не заслуживаем Луку Дончича! 43+17+13 с больным голеностопом да еще и победный трехочковый под сирену💪

    «Бостон» и «Филадельфия» – главные соперники в истории плей-офф НБА. И впервые их серия (а их было 17!) закончилась всухую 🧹

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