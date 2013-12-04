Донован Митчелл стал третьим игроком в истории НБА, набиравшим 50+ очков в нескольких матчах одной серии плей-офф

51 очко помогло «Юте» одержать победу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф с (129:127, 3-1).

Митчелл стал третьим игроком в истории НБА, который набрал 50+ очков в нескольких матчах одной серии плей-офф. Ранее это удавалось только Майклу Джордану (1988) и Аллену Айверсону (2001).

В первом матче серии с «Денвером» Митчелл принес своей команде 57 очков.

В сегодняшней четвертой встрече защитник «Юты» реализовал 15 из 27 бросков с игры, 4 из 7 трехочковых, 17 из 18 штрафных, сделал 7 передач и 4 подбора.

Мы не заслуживаем Луку Дончича! 43+17+13 с больным голеностопом да еще и победный трехочковый под сирену💪

«Бостон» и «Филадельфия» – главные соперники в истории плей-офф НБА. И впервые их серия (а их было 17!) закончилась всухую 🧹