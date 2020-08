Донован Митчелл стал третьим игроком в истории НБА, набиравшим 50+ очков в нескольких матчах одной серии плей-офф

51 очко помогло «Юте» одержать победу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф с (129:127, 3-1).

Митчелл стал третьим игроком в истории НБА, который набрал 50+ очков в нескольких матчах одной серии плей-офф. Ранее это удавалось только Майклу Джордану (1988) и Аллену Айверсону (2001).

В первом матче серии с «Денвером» Митчелл принес своей команде 57 очков.

В сегодняшней четвертой встрече защитник «Юты» реализовал 15 из 27 бросков с игры, 4 из 7 трехочковых, 17 из 18 штрафных, сделал 7 передач и 4 подбора.

🎵 51 PTS, 7 AST

🎵 2nd 50-point game of series

🎵 Utah takes 3-1 lead@spidadmitchell fuels the @utahjazz Game 4 W over Denver! #NBAPlayoffs #TakeNote #Drop40 x #WholeNewGame pic.twitter.com/Br4Y6F7umd