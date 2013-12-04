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    НБА. «Бостон» – «Филадельфия», «Даллас» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Даллас Денвер Клипперс Бруклин Филадельфия Торонто НБА Юта НБА плей-офф Баскетбол

    В воскресенье, 23 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

    В 20.00 мск начнется встреча между «Филадельфией» и «Бостоном» (0-3). Затем на паркет выйдут «Даллас» и «Клипперс» (1-2).

    «Бруклин» сойдется с «Торонто» (0-3). «Денвер» попытается сравнять счет в серии с «Ютой» (1-2).

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Четвертые матчи

    Филадельфия – Бостон 64:68 (3 четверть)
    Дата проведения
    23 августа, 20.00, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Филадельфия
    Харрис (12), Эмбиид (11), Милтон (8), Ричардсон (8), Хорфорд (8).
    Бостон
    Уокер (20), Браун (12), Тейтум (9 + 7 подборов), Смарт (6), Тайс (6).

    «Бостон» ведет в серии – 3-0

    Даллас – Клипперс
    Дата проведения
    23 августа, 22.30, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    «Клипперс» ведут в серии – 2-1

    Бруклин – Торонто
    Дата проведения
    24 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    «Торонто» ведет в серии – 3-0

    Юта – Денвер
    Дата проведения
    24 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    «Юта» ведет в серии – 2-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Дэйм Лиллард – король сверхдальних бросков. У него 42,4 процента попаданий!

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