НБА. «Бостон» – «Филадельфия», «Даллас» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

В воскресенье, 23 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.
В 20.00 мск начнется встреча между «Филадельфией» и «Бостоном» (0-3). Затем на паркет выйдут «Даллас» и «Клипперс» (1-2).
«Бруклин» сойдется с «Торонто» (0-3). «Денвер» попытается сравнять счет в серии с «Ютой» (1-2).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Первый раунд
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 23 августа, 20.00, «HP Field House »
«Бостон» ведет в серии – 3-0
- Дата проведения
- 23 августа, 22.30, «AdventHealth Arena »
«Клипперс» ведут в серии – 2-1
- Дата проведения
- 24 августа, 01.30, «HP Field House »
«Торонто» ведет в серии – 3-0
- Дата проведения
- 24 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
«Юта» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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