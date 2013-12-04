НБА. «Бостон» – «Филадельфия», «Даллас» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

В воскресенье, 23 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф .

В 20.00 мск начнется встреча между «Филадельфией» и (0-3). Затем на паркет выйдут и «Клипперс» (1-2).

«Бруклин» сойдется с «Торонто» (0-3). «Денвер» попытается сравнять счет в серии с «Ютой» (1-2).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Первый раунд

Четвертые матчи

«Бостон» ведет в серии – 3-0

«Клипперс» ведут в серии – 2-1

Бруклин – Торонто Дата проведения 24 августа, 01.30, «HP Field House » Онлайн матча

ведет в серии – 3-0

«Юта» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Дэйм Лиллард – король сверхдальних бросков. У него 42,4 процента попаданий!