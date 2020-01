Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и вышел на 4-е место в истории НБА по количеству попаданий с игры

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обошел легендарного Майкла Джордана по количеству попаданий с игры за карьеру и вышел на четвертое место в истории по этому показателю.

Перед сегодняшним гостевым матчем с «Далласом» Леброну не хватало 10 точных бросков с игры, чтобы превзойти результат Джордана (12 192).

Джеймс помог своей команде победить (129:114) и реализовал 14 из 26 бросков с игры. Лидер завершил матч с 35 очками, 16 подборами и 7 передачами на своем счету.

