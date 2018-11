Стив Керр: «Во всех командах случаются конфликты. Однажды я надрал задницу Майклу Джордану»

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр прокомментировал конфликтную ситуацию между игроками команды Дрэймондом Грином и .

«Когда вы играете на самом высоком уровне и являетесь бескомпромиссным спортсменом, случается всякое. Подобные вещи случались во всех командах, за которые мне доводилось выступать. Однажды я надрал задницу , – сказал Керр.

В 1995 году Джордан ударил Керра во время тренировки «Чикаго».

