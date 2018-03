Новозеландская команда исполнила танец Хака для завершившего карьеру Кирка Пенни

Новозеландская команда «Брэйкерс» исполнила танец Хака для завершившего карьеру Кирка Пенни.

Один из лучших баскетболистов в истории Новой Зеландии, Пенни завершил карьеру в возрасте 37 лет.

Пенни наиболее известен по выступлению за сборную Новой Зеландии, с которой в 2002 году занял четвертое место на чемпионате мира. На его счету 6 матчей в НБА в составе «Клипперс» и «Хит».

Последние два сезона Пенни провел за «Брэйкерс».

What a career, the @NZBreakers show respect to @kirkpenney in the most moving fashion post-game with the Tall Blacks traditional haka. You’ll be missed, Kirk #NBL pic.twitter.com/GBSyxx77fN