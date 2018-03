Кобе Брайант получил «Оскар» за анимационный короткометражный фильм

Анимационный короткометражный фильм «Dear Basketball» («Дорогой Баскетбол») о жизни и карьере бывшей звезды Кобе Брайанта получил «Оскар». Юбилейная 90-я церемония проходит в Лос-Анджелесе.

В подготовке фильма, продюсером которого стал сам Брайант, принимали участие известный композитор Джон Уильямс и аниматор Глен Кин, который долгое время сотрудничал со студией «Disney» и приложил руку к созданию таких шедевров, как «Русалочка» и «Аладдин». Премьера состоялась в апреле на кинофестивале Трайбека.

Фильм, продолжительность которого составляет 5 минут и 22 секунды, основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении спортивной карьеры. При этом сам баскетболист читает текст за кадром.

Kobe adds an Oscar to his legacy 👏 pic.twitter.com/vIe3DhwK7c