Кампания в метро Нью-Йорка взбесила владельца «Никс» Долана

Согласно сообщению ESPN.com, владелец «Никс» «взбешен» в связи с кампанией, которая проходит в нью-йоркском метро, и распорядился закрасить все надписи и рисунки.

Во вторник на одном из вагонов появилось изображение Тима Хардуэя и Жоакима Ноа с надписью «Безнадежные». На сиденья были нанесены фразы: «Ничего не изменится, пока Долан не продаст команду», «Сиди здесь, если ты безнадежный», «Самым ярким моментом последних 25 лет был фильм «Эдди».

Стоит отметить, что на обратной стороне вагона изображены Майкл Бизли и Миндаугас Кузминскас с надписью «Подающие надежду».

On the shuttle that runs between grand central and Times Square lmao pic.twitter.com/iWMrHJijU7 — Jared (@JMintzHoops) 2 октября 2017 г.

A negative Knicks campaign using real players was somehow bought onto NYC Subways (via @JMintzHoops, @mgilliga) pic.twitter.com/oLw0vr93lV — Darren Rovell (@darrenrovell) 3 октября 2017 г.