НБА. Предсезонные матчи. «Оклахома-Сити» – «Хьюстон», «Клипперс» сыграют с «Торонто»
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА сойдутся претенденты от Западной конференции «Оклахома-Сити» и «Хьюстон». «Клипперс» Милоша Теодосича сыграют с «Торонто».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 4 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 4 октября, 03.00, «BOK Center»
- Дата проведения
- 4 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 4 октября, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 4 октября, 08.00, «Stan Sheriff Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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