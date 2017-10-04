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    НБА. Предсезонные матчи. «Оклахома-Сити» – «Хьюстон», «Клипперс» сыграют с «Торонто»

    Теги результаты предсезонные матчи Чикаго Хьюстон Клипперс Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Финикс Портленд Торонто НБА Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА сойдутся претенденты от Западной конференции «Оклахома-Сити» и «Хьюстон». «Клипперс» Милоша Теодосича сыграют с «Торонто».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Нью-Йорк – Бруклин
    Дата проведения
    4 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Хьюстон
    Дата проведения
    4 октября, 03.00, «BOK Center»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Чикаго
    Дата проведения
    4 октября, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Финикс
    Дата проведения
    4 октября, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Торонто
    Дата проведения
    4 октября, 08.00, «Stan Sheriff Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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