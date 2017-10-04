НБА. Предсезонные матчи. «Оклахома-Сити» – «Хьюстон», «Клипперс» сыграют с «Торонто»

Сегодня в рамках предсезонных матчей сойдутся претенденты от Западной конференции «Оклахома-Сити» и . «Клипперс» Милоша Теодосича сыграют с «Торонто».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.