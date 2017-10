В нью-йоркском метро проходит кампания против «Никс» и владельца клуба , сообщает репортер ESPN.com Дэррен Ровелл.

На выгоне с изображением Тима Хардуэя и Жоакима Ноа написано: «Безнадежные». На сиденья нанесены фразы: «Ничего не изменится, пока Долан не продаст команду», «Сиди здесь, если ты безнадежный», «Самым ярким моментом последних 25 лет был фильм «Эдди».

A negative Knicks campaign using real players was somehow bought onto NYC Subways (via @JMintzHoops, @mgilliga) pic.twitter.com/oLw0vr93lV