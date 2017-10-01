«Лейкерс» и «Тимбервулвс» во время гимна стояли, сцепившись руками
Игроки и тренеры «Миннесоты» и «Лейкерс» стояли, сцепившись руками, во время исполнения гимна США перед предсезонным матчем.
«Цепь руками» не считается нарушением правил поведения во время исполнения гимна, по которым игроки должны стоять «по возможности неподвижно» и «в одну линию».
НБА в пятницу разослала во все команды памятку, в которой напомнила о правилах поведения во время исполнения национальных гимнов США и Канады.
Ранее некоторые американские спортсмены выступили против президента страны Дональда Трампа, выражая недовольство политической ситуацией во время исполнения гимна.
Locked arms for the #Lakers during the national anthem pic.twitter.com/SjqGlY6GXE— Ryan Ward (@RyanWardLA) 1 октября 2017 г.
As a sign of unity, #Twolves lock arms during tonight’s National Anthem. pic.twitter.com/VO9ch9VBU7— Timberwolves PR (@Twolves_PR) 1 октября 2017 г.
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