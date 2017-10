«Лейкерс» и «Тимбервулвс» во время гимна стояли, сцепившись руками

Игроки и тренеры «Миннесоты» и стояли, сцепившись руками, во время исполнения гимна США перед предсезонным матчем.

«Цепь руками» не считается нарушением правил поведения во время исполнения гимна, по которым игроки должны стоять «по возможности неподвижно» и «в одну линию».

в пятницу разослала во все команды памятку, в которой напомнила о правилах поведения во время исполнения национальных гимнов США и Канады.

Ранее некоторые американские спортсмены выступили против президента страны Дональда Трампа, выражая недовольство политической ситуацией во время исполнения гимна.

Locked arms for the #Lakers during the national anthem pic.twitter.com/SjqGlY6GXE