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    «Лейкерс» и «Тимбервулвс» во время гимна стояли, сцепившись руками

    Теги Лейкерс Миннесота НБА фото

    Игроки и тренеры «Миннесоты» и «Лейкерс» стояли, сцепившись руками, во время исполнения гимна США перед предсезонным матчем.

    «Цепь руками» не считается нарушением правил поведения во время исполнения гимна, по которым игроки должны стоять «по возможности неподвижно» и «в одну линию».

    НБА в пятницу разослала во все команды памятку, в которой напомнила о правилах поведения во время исполнения национальных гимнов США и Канады.

    Ранее некоторые американские спортсмены выступили против президента страны Дональда Трампа, выражая недовольство политической ситуацией во время исполнения гимна.

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