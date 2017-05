Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс, набрав 35 очков в пятом матче финала Восточной конференции с (135:102, 4-1), обошел Майкла Джордана и вышел на первое место в истории лиги по очкам, набранным за карьеру в плей-офф. После 212 игр на счету Джеймса 5995 очков.

Чтобы превзойти рекорд Джордана (5 987 очков), Джеймсу нужно было набрать 28 очков.

