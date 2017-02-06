НБА. Между Дрэймондом Грином и Кевином Дюрэнтом во время таймаута произошла перепалка
В матче «Голден Стэйт» – «Сакраменто» (106:109) между игроками «Уорриорз» Дрэймондом Грином и Кевином Дюрэнтом во время таймаута произошла перепалка, которая не попала в объективы телекамер.
На видео, которое снял болельщик, видно, что игроки о чем-то горячо спорят, в то время как Шон Ливингстон и Джавейл Макги пытаются их успокоить.
During last night’s game vs. the Kings, Kevin Durant & Draymond Green got into a heated exchange pic.twitter.com/jD7VN0TbkT— Lee Harvey Oswald (@MusikFan4Life) 5 февраля 2017 г.
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