В матче «Голден Стэйт» – «Сакраменто» (106:109) между игроками «Уорриорз» Дрэймондом Грином и Кевином Дюрэнтом во время таймаута произошла перепалка, которая не попала в объективы телекамер.

На видео, которое снял болельщик, видно, что игроки о чем-то горячо спорят, в то время как Шон Ливингстон и Джавейл Макги пытаются их успокоить.

During last night’s game vs. the Kings, Kevin Durant & Draymond Green got into a heated exchange pic.twitter.com/jD7VN0TbkT