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    НБА. Между Дрэймондом Грином и Кевином Дюрэнтом во время таймаута произошла перепалка

    Теги Голден Стэйт НБА видео Кевин Дюрэнт Дрэймонд Грин

    В матче «Голден Стэйт» – «Сакраменто» (106:109) между игроками «Уорриорз» Дрэймондом Грином и Кевином Дюрэнтом во время таймаута произошла перепалка, которая не попала в объективы телекамер.

    На видео, которое снял болельщик, видно, что игроки о чем-то горячо спорят, в то время как Шон Ливингстон и Джавейл Макги пытаются их успокоить.

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