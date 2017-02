«Хьюстон» официально вывел из обращения 11-й номер, под которым выступал китайский центровой Яо Мин. Торжественная церемония прошла в пятницу во время матча регулярного чемпионата между «Рокетс» и «Буллс» (121:117 ОТ).

Яо Мин был выбран «Хьюстоном» под первым номером на драфте-2002 и провел в составе команды девять сезонов, пропустив один сезон из-за травмы. Китаец восемь раз становился участником Матча всех звезд и пять раз входил в символические сборные по итогам сезона.

Яо Мин объявил о завершении карьеры в 2011 году, а в сентябре 2016 года был включен в Зал славы имени Джеймса Нейсмита.

The man has arrived! #ThankYouYao pic.twitter.com/Vfky7hDM6U

«Always give the ball to Tracy where there’s 35sec left» pic.twitter.com/duPE9YdnCO