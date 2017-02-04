НБА. «Хьюстон» вывел из обращения номер Яо Мина
«Хьюстон» официально вывел из обращения 11-й номер, под которым выступал китайский центровой Яо Мин. Торжественная церемония прошла в пятницу во время матча регулярного чемпионата между «Рокетс» и «Буллс» (121:117 ОТ).
Яо Мин был выбран «Хьюстоном» под первым номером на драфте-2002 и провел в составе команды девять сезонов, пропустив один сезон из-за травмы. Китаец восемь раз становился участником Матча всех звезд и пять раз входил в символические сборные по итогам сезона.
Яо Мин объявил о завершении карьеры в 2011 году, а в сентябре 2016 года был включен в Зал славы имени Джеймса Нейсмита.
The man has arrived! #ThankYouYao pic.twitter.com/Vfky7hDM6U— Houston Rockets (@HoustonRockets) 4 февраля 2017 г.
Standing ovation! #ThankYouYao pic.twitter.com/sphVyXj2ye— Houston Rockets (@HoustonRockets) 4 февраля 2017 г.
«Always give the ball to Tracy where there’s 35sec left» pic.twitter.com/duPE9YdnCO— Houston Rockets (@HoustonRockets) 4 февраля 2017 г.
It’s official! #ThankYouYao pic.twitter.com/cTvbkRC5n2— Houston Rockets (@HoustonRockets) 4 февраля 2017 г.
Hall of Fame— Houston Rockets (@HoustonRockets) 4 февраля 2017 г.
Jersey Retirement #ThankYouYao pic.twitter.com/up5yVLVOjH
Mood right now in @ToyotaCenter! #ThankYouYao pic.twitter.com/ic0uVa9jxF— Houston Rockets (@HoustonRockets) 4 февраля 2017 г.
#ThankYouYao pic.twitter.com/2cJ5rBly72— Houston Rockets (@HoustonRockets) 4 февраля 2017 г.
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