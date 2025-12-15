  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Линдблад – следующая большая звезда, говорят осведомленные люди»
7

Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Линдблад – следующая большая звезда, говорят осведомленные люди»

Линдблад способен стать сенсацией в «Ф-1» в 2026 году, предположил Дорнбос.

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос упомянул Арвида Линдблада, переходящего в «Формулу-1», рассуждая о самых захватывающих сюжетах следующего сезона.

«[Интересно последить за] Изаком [Аджаром], который станет напарником Макса [Ферстаппена в «Ред Булл»] – как у него пойдет, как он будет справляться.

Посмотреть за возвращением Льюиса [Хэмилтона], если камбэк вообще случится. Увидеть прогресс Кими Антонелли в свой второй сезон. Пилоты вроде Оскара Пиастри прибавляют – ожидаю, что и Кими сделает шаг вперед.

Если говорить о юниорах, есть Арвид Линдблад в «Рейсинг Буллз». Следующая большая звезда, говорят некоторые осведомленные люди.

Я начинаю напоминать этим ребятам, что тоже гонялся, ведь это совсем другое поколение. 17-летние, 18-летние… Я дебютировал, думаю, в 21 год, и считался молодым, а теперь гоняются в 17, 18 – безумие», – отметил эксперт в подкасте The Pit Talk.

Гельмут Марко: «Линдблад – 25-летний человек в теле 18-летнего»

Среди причин возможного ухода Марко из «Ред Булл» называются повышение Линдблада в «Ф-1» и контракт с Данном (De Limburger)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
logoРед Булл
logoАндреа Кими Антонелли
logoИзак Аджар
Роберт Дорнбос
logoЛьюис Хэмилтон
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoАрвид Линдблад
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джонни Херберт: «Абсолютно каждый гонщик на стартовой решетке «Ф-1» должен беспокоиться за свое место в команде в 2027 году из-за Ферстаппена»
35 минут назад
Карлос Сайнс: «Могу гордиться своим сезоном. Я сумел попасть на подиум с «Уильямсом» намного раньше, чем ожидал»
сегодня, 17:41
Тед Кравиц: «Единственная область, в которой действительно нужно прибавить Хэмилтону – это скорость в квалификациях»
сегодня, 17:01
Мартин Брандл о лучшем гонщике сезона-2025: «Я назову Ферстаппена»
сегодня, 16:20
В «Пирелли» определились с выбором составов шин на три первых гонки сезона-2026
сегодня, 15:06
Шарль Леклер о планах на зимний перерыв: «Хочу отправиться в Антарктиду»
сегодня, 14:47
Штайнер предложил Норрису протестировать мотоцикл MotoGP
сегодня, 13:32
Джонни Херберт: «В начале следующего сезона ориентиром для остальных может стать «Мерседес»
сегодня, 13:05
«Ауди» проведет презентацию команды и ливреи болида 20 января
сегодня, 12:20
График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 7 команд из 11
сегодня, 12:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10