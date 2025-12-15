Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Линдблад – следующая большая звезда, говорят осведомленные люди»
Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос упомянул Арвида Линдблада, переходящего в «Формулу-1», рассуждая о самых захватывающих сюжетах следующего сезона.
«[Интересно последить за] Изаком [Аджаром], который станет напарником Макса [Ферстаппена в «Ред Булл»] – как у него пойдет, как он будет справляться.
Посмотреть за возвращением Льюиса [Хэмилтона], если камбэк вообще случится. Увидеть прогресс Кими Антонелли в свой второй сезон. Пилоты вроде Оскара Пиастри прибавляют – ожидаю, что и Кими сделает шаг вперед.
Если говорить о юниорах, есть Арвид Линдблад в «Рейсинг Буллз». Следующая большая звезда, говорят некоторые осведомленные люди.
Я начинаю напоминать этим ребятам, что тоже гонялся, ведь это совсем другое поколение. 17-летние, 18-летние… Я дебютировал, думаю, в 21 год, и считался молодым, а теперь гоняются в 17, 18 – безумие», – отметил эксперт в подкасте The Pit Talk.
Гельмут Марко: «Линдблад – 25-летний человек в теле 18-летнего»
Среди причин возможного ухода Марко из «Ред Булл» называются повышение Линдблада в «Ф-1» и контракт с Данном (De Limburger)