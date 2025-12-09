  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Маурицио Арривабене об отчетах Хэмилтона в «Феррари»: «Феттель тоже их посылал. Полезная вещь? Нет. Каждый должен заниматься своим делом»
56

Маурицио Арривабене об отчетах Хэмилтона в «Феррари»: «Феттель тоже их посылал. Полезная вещь? Нет. Каждый должен заниматься своим делом»

Арривабене считает, что Хэмилтон занимается в «Феррари» не своим делом.

Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене прокомментировал отчеты Льюиса Хэмилтона о положении дел в команде, которые британец несколько раз передал руководству, предложив внести ряд изменений.

«В моем случае отчеты посылал [Себастьян] Феттель. Он многое писал, говорил и все в этом духе. Полезная вещь? Нет. Не имею ничего против Себастьяна, но каждый должен заниматься своим делом.

С этой точки зрения, работа пилота включает в себя не только управление машиной, но и участие в ее развитии. Если же пилот начинает вести себя как инженер, то пиши пропало.

Пилоты приходят в компанию, может быть, проезжают в симуляторе и работают на базе 2-3 дня – но у них есть только общая информация о том, как развивается машина. Дьявол же кроется в деталях.

Нужно учитывать, что в болиде «Ф-1» используется 50 000 компонентов, которые взаимодействуют друг с другом и должны следовать безумной логике. В этом плане я считаю, что каждый должен заниматься своей работой.

Как только болид будет подготовлен должным образом, пилот может внести и свой вклад, что позволит инженерам доработать машину – особенно если у нее есть потенциал», – сказал Арривабене.

Льюис Хэмилтон: «Получил удовольствие от последней гонки сезона»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoЛьюис Хэмилтон
logoМаурицио Арривабене
logoФормула-1
logoСебастьян Феттель
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
В Ташкенте пройдет церемония награждения ФИА, Норрис и другие чемпионы получат кубки. Начало – в 21:00
28 минут назад
Грязин будет выступать за «Лянчу» в WRC2. Бренд возвращается в чемпионат мира спустя 30 лет
56 минут назад
Церемония вручения призов ФИА в 2026 году пройдет в Шанхае, в 2027-м – в Дохе
сегодня, 12:32
Ферстаппен пропустит церемонию награждения ФИА из-за болезни (De Telegraaf)
сегодня, 11:05
Бен Сулайем переизбран президентом ФИА. Мохаммед был единственным кандидатом
сегодня, 10:46
Юки Цунода: «Есть шанс, что буду не только резервным пилотом в 2026-м. Есть разные сценарии»
сегодня, 10:39
Питер Уиндзор допустил отказ от присуждения титула в «Ф-1»: «Чемпионом редко становится лучший пилот. Стролл мог бы обыграть Норриса под дождем»
сегодня, 09:57
Дуэн в 3-й раз за 3 дня разбил болид в одном повороте на тестах «Супер-Формулы»
сегодня, 08:53Фото
Сегодня пройдут выборы президента ФИА. Бен Сулайем – единственный кандидат
сегодня, 08:12
Ландо Норрис смотрел за матчем Spirit – Falcons на ЧМ по CS 2 в Будапеште на канале стримера Онепикселя
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10