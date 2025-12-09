Маурицио Арривабене об отчетах Хэмилтона в «Феррари»: «Феттель тоже их посылал. Полезная вещь? Нет. Каждый должен заниматься своим делом»

Арривабене считает, что Хэмилтон занимается в «Феррари» не своим делом.

Бывший руководитель «Феррари » Маурицио Арривабене прокомментировал отчеты Льюиса Хэмилтона о положении дел в команде, которые британец несколько раз передал руководству, предложив внести ряд изменений.

«В моем случае отчеты посылал [Себастьян ] Феттель. Он многое писал, говорил и все в этом духе. Полезная вещь? Нет. Не имею ничего против Себастьяна, но каждый должен заниматься своим делом.

С этой точки зрения, работа пилота включает в себя не только управление машиной, но и участие в ее развитии. Если же пилот начинает вести себя как инженер, то пиши пропало.

Пилоты приходят в компанию, может быть, проезжают в симуляторе и работают на базе 2-3 дня – но у них есть только общая информация о том, как развивается машина. Дьявол же кроется в деталях.

Нужно учитывать, что в болиде «Ф-1» используется 50 000 компонентов, которые взаимодействуют друг с другом и должны следовать безумной логике. В этом плане я считаю, что каждый должен заниматься своей работой.

Как только болид будет подготовлен должным образом, пилот может внести и свой вклад, что позволит инженерам доработать машину – особенно если у нее есть потенциал», – сказал Арривабене.

