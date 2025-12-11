  • Спортс
  • Зак Браун: «Конечно, Пиастри расстроен из-за финала в Абу-Даби. Но он станет чемпионом – возможно, в следующем году»
36

Зак Браун: «Конечно, Пиастри расстроен из-за финала в Абу-Даби. Но он станет чемпионом – возможно, в следующем году»

Браун выразил уверенность в способности Пиастри взять титул в «Ф-1».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос, был ли Оскар Пиастри расстроен после финала сезона в Абу-Даби.

Австралиец завершил финальный Гран-при на втором месте и занял третью строчку в личном зачете, уступив титул напарнику Ландо Норрису.

«Конечно [он был расстроен]. Эти ребята хотят стать чемпионами, а он был так близко. Так что он огорчен.

Но не думаю, что он разочарован этим сезоном. Ему следует гордиться своим выступлением. Он выиграл семь гонок. Любой из них мог взять титул. Сезон длинный, порой тебе везет, порой не везет. Так что он должен гордиться.

Я уже с нетерпением жду следующий сезон, поскольку, мне кажется, Оскар – сильный и очень сконцентрированный парень. Ему нужно добиться прогресса всего в нескольких областях.

В следующем году вам стоит последить за Оскаром Пиастри. Он моложе Ландо на пару лет. Он проводит лишь третий сезон [в «Ф-1»]. А Ландо – для него это был седьмой сезон. Так что Оскар станет чемпионом – возможно, в следующем году», – сказал Браун.

Это не Ферстаппен чуть не выиграл титул «Ф-1», а «Макларен» разваливался
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
