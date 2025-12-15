Босс «Уильямса» Воулз выиграл «12 часов Залива» в классе Am, экипаж Алешина – лучший в общей классификации
Воулз одержал победу в классе после возвращения в гонки.
Экипаж руководителя «Уильямса» Джеймса Воулза выиграл заезд «12 часов Залива» в категории Am.
Гонка прошла на трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби. Воулз вместе с напарниками Энтони Уэстом, Марко Пульчини и Марко Сэнсомом управлял «Маклареном» 720S GT3.
В общей классификации первое место заняли Михаил Алешин, Денис Ременяко и Адам Христодулу за рулем «Мерседеса» GT3 Evo.
Джеймс Воулз: «Еще год назад и мечтать не могли о 5-м месте в Кубке конструкторов для «Уильямса»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «12 часов Залива»
