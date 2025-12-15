Босс «Уильямса» Воулз выиграл «12 часов Залива» в классе Am, экипаж Алешина – лучший в общей классификации

Воулз одержал победу в классе после возвращения в гонки.

Экипаж руководителя «Уильямса» Джеймса Воулза выиграл заезд «12 часов Залива» в категории Am.

Гонка прошла на трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби. Воулз вместе с напарниками Энтони Уэстом, Марко Пульчини и Марко Сэнсомом управлял «Маклареном » 720S GT3.

В общей классификации первое место заняли Михаил Алешин , Денис Ременяко и Адам Христодулу за рулем «Мерседеса » GT3 Evo.

