Зак Браун о титуле Норриса: «Было непросто. Макс Ферстаппен – величайший пилот современности»

Браун высоко оценил уровень Ферстаппена.

Исполнительный директор «Макларена » поделился впечатлениями от чемпионства Ландо Норриса, что позволило прервать доминирование Макса Ферстаппена в «Ф-1».

До этого нидерландец выиграл четыре титула подряд.

«Это было непросто. «Ред Булл » – невероятная команда, а Макс Ферстаппен – величайший пилот современности», – сказал Браун .

