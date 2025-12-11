Зак Браун о титуле Норриса: «Было непросто. Макс Ферстаппен – величайший пилот современности»
Браун высоко оценил уровень Ферстаппена.
Исполнительный директор «Макларена» поделился впечатлениями от чемпионства Ландо Норриса, что позволило прервать доминирование Макса Ферстаппена в «Ф-1».
До этого нидерландец выиграл четыре титула подряд.
«Это было непросто. «Ред Булл» – невероятная команда, а Макс Ферстаппен – величайший пилот современности», – сказал Браун.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
