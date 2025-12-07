Льюис Хэмилтон: «С нетерпением жду отпуска. Хочу отключиться и ни с кем не общаться. Телефон отправится в мусорное ведро»

Хэмилтон намерен отключить связь на время зимнего перерыва.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон по итогам Гран-при Абу -Даби рассказал о том, что с нетерпением ждет официального окончания сезона и возможности уйти в отпуск, где он намерен отключить связь и не общаться ни с кем, пока не придет время возвращаться к работе.

«Сейчас я с нетерпением жду начала отпуска. Хочу просто отключиться от всего и ни с кем не общаться. Этой зимой никто не сможет со мной связаться. Я просто не буду брать с собой телефон. С нетерпением жду этого момента – просто полностью отключиться от этой матрицы.

Использовал ли я такой подход раньше? Не особо, я бы так не сказал. Нет, обычно я все-таки держал телефон где-то под рукой, но на этот раз он отправится в мусорное ведро.

Насколько важным будет для меня отключиться от всего? Посмотрим. Узнаю, когда сделаю это. Но я с нетерпением жду возможности от всего этого отключиться. От еженедельных фотосессий и всего в таком духе. И я с нетерпением жду дня, когда мне больше вообще не нужно будет всем этим заниматься.

Что касается гонки – то я бы не сказал, что теперь могу вздохнуть с облегчением. Нет, не особо. В целом чувствую себя нормально. С нетерпением жду зимнего перерыва. Об этом сезоне я уже сказал все, что мог, мне нечего добавить. Хочу идти вперед», – рассказал Хэмилтон.

