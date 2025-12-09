Ламбьязе останется гоночным инженером Ферстаппена в сезоне-2026 (RN365)

Ламбьязе продолжит работать с Ферстаппеном.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе продолжать работать в паре в следующем сезоне.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в 2026 году роль Ламбьязе в «Ред Булл» изменится из-за личных обстоятельств – и он перейдет на другую должность, а гоночным инженером Макса Ферстаппена станет другой специалист.

В прошедшем сезоне Ламбьязе по личным причинам пропустил два этапа – в Австрии и Бельгии, – и там его замещал Саймон Ренни.

Тем не менее, как сообщает RacingNews365, информация о переходе Ламбьязе на другую должность не соответствует действительности. И Ламбьязе будет и дальше работать с Ферстаппеном.

Ламбьязе и Ферстаппен работают вместе с момента дебюта Макса за «Ред Булл » на Гран-при Испании 2016 года.

