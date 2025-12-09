Николай Грязин о регламенте WRC 2027 года: «Остается слишком много открытых вопросов»

Грязин поделился мнением о новом регламенте WRC.

Пилот WRC2 Николай Грязин рассказал, какие вопросы возникают к новому регламенту чемпионата мира по ралли. Изменения вступят в силу в 2027 году.

Суть нового регламента заключается в значительном упрощении машин главной категории (они будут основаны на нынешнем Rally2) и ограничении их стоимости – примерно до 345 тыс. евро.

В первые сезоны машины нового типа будут соревноваться с классом Rally2 в рамках одной высшей категории чемпионата мира.

На данный момент «Тойота» остается единственным производителем, который занимается разработкой нового автомобиля. Все остальные, включая сомневающийся в дальнейшем участии в WRC «Хендэ», рассматривают вариант с использованием техники уровня Rally2.

«Регламент 2027 года действительно выглядит очень интересно, но на сегодняшний день остается слишком много открытых вопросов. Пока до конца не ясно, кто именно будет производить шасси для новых автомобилей, как технически будут объединены машины уровня Rally2 и новые прототипы, созданные под будущий топ-класс.

Rally2 – это, по сути, серийный автомобиль, адаптированный под ралли: берется стандартный кузов, усиливается каркасом безопасности, устанавливаются гоночные подвеска, подрамники и агрегаты.

В новом регламенте все будет иначе: шасси изначально будет создаваться как гоночное, с возможностью серьезно влиять на развесовку, центр масс и другие ключевые параметры, а сверху уже будет «рисоваться» кузов под конкретный бренд.

Пока не совсем понятно, как ФИА собирается уравнивать такие разные концепции в одном классе — за счет мощности, массы или других ограничений. На разных типах спецучастков одни характеристики важнее других, и пока сложно сказать, какая концепция в итоге окажется более эффективной. Поэтому сейчас мы все находимся в некоем информационном вакууме и ждем большей конкретики от организаторов», – поделился Грязин со Спортсом’’.

