  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Николай Грязин о регламенте WRC 2027 года: «Остается слишком много открытых вопросов»
1

Николай Грязин о регламенте WRC 2027 года: «Остается слишком много открытых вопросов»

Грязин поделился мнением о новом регламенте WRC.

Пилот WRC2 Николай Грязин рассказал, какие вопросы возникают к новому регламенту чемпионата мира по ралли. Изменения вступят в силу в 2027 году.

Суть нового регламента заключается в значительном упрощении машин главной категории (они будут основаны на нынешнем Rally2) и ограничении их стоимости – примерно до 345 тыс. евро.

В первые сезоны машины нового типа будут соревноваться с классом Rally2 в рамках одной высшей категории чемпионата мира.

На данный момент «Тойота» остается единственным производителем, который занимается разработкой нового автомобиля. Все остальные, включая сомневающийся в дальнейшем участии в WRC «Хендэ», рассматривают вариант с использованием техники уровня Rally2.

«Регламент 2027 года действительно выглядит очень интересно, но на сегодняшний день остается слишком много открытых вопросов. Пока до конца не ясно, кто именно будет производить шасси для новых автомобилей, как технически будут объединены машины уровня Rally2 и новые прототипы, созданные под будущий топ-класс.

Rally2 – это, по сути, серийный автомобиль, адаптированный под ралли: берется стандартный кузов, усиливается каркасом безопасности, устанавливаются гоночные подвеска, подрамники и агрегаты.

В новом регламенте все будет иначе: шасси изначально будет создаваться как гоночное, с возможностью серьезно влиять на развесовку, центр масс и другие ключевые параметры, а сверху уже будет «рисоваться» кузов под конкретный бренд.

Пока не совсем понятно, как ФИА собирается уравнивать такие разные концепции в одном классе — за счет мощности, массы или других ограничений. На разных типах спецучастков одни характеристики важнее других, и пока сложно сказать, какая концепция в итоге окажется более эффективной. Поэтому сейчас мы все находимся в некоем информационном вакууме и ждем большей конкретики от организаторов», – поделился Грязин со Спортсом’’.

Николай Грязин о «джентельменском соглашении» в WRC2: «Узнал из публикаций в медиа, что якобы от чего-то отказался и оказался «плохим»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Спортс»
Николай Грязин
регламент
чемпионат мира по ралли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Бен Сулайем набрал 91,51 процента голосов на безальтернативных выборах президента ФИА
1 минуту назад
В Ташкенте пройдет церемония награждения ФИА, Норрис и другие чемпионы получат кубки. Начало – в 21:00
32 минуты назад
Грязин будет выступать за «Лянчу» в WRC2. Бренд возвращается в чемпионат мира спустя 30 лет
сегодня, 12:55
Церемония вручения призов ФИА в 2026 году пройдет в Шанхае, в 2027-м – в Дохе
сегодня, 12:32
Ферстаппен пропустит церемонию награждения ФИА из-за болезни (De Telegraaf)
сегодня, 11:05
Бен Сулайем переизбран президентом ФИА. Мохаммед был единственным кандидатом
сегодня, 10:46
Юки Цунода: «Есть шанс, что буду не только резервным пилотом в 2026-м. Есть разные сценарии»
сегодня, 10:39
Питер Уиндзор допустил отказ от присуждения титула в «Ф-1»: «Чемпионом редко становится лучший пилот. Стролл мог бы обыграть Норриса под дождем»
сегодня, 09:57
Дуэн в 3-й раз за 3 дня разбил болид в одном повороте на тестах «Супер-Формулы»
сегодня, 08:53Фото
Сегодня пройдут выборы президента ФИА. Бен Сулайем – единственный кандидат
сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10