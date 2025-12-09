  • Спортс
  • Николай Грязин о «джентельменском соглашении» в WRC2: «Узнал из публикаций в медиа, что якобы от чего-то отказался и оказался «плохим»
0

Николай Грязин о «джентельменском соглашении» в WRC2: «Узнал из публикаций в медиа, что якобы от чего-то отказался и оказался «плохим»

Грязин ответил на обвинения конкурентов в WRC2.

Пилот WRC2 Николай Грязин высказался о «джентельменском соглашении», которое заключили его соперники.

Во второй категории чемпионата мира по ралли участники могут заявиться на каждый этап, но в зачет пойдут только избранные самими пилотами семь результатов. Какой этап выбрать для набора очков – пилоты решают перед соревнованиями.

По ходу сезона стало известно, что несколько гонщиков, соперничавших за титул, заключили между собой соглашение. Оливер Сольберг (который в итоге стал чемпионом WRC2), Йоан Россель и Гас Гринсмит договорились вместе принять участие на 4 из 7 этапов для более конкурентной борьбы.

При этом Сольберг обвинил Грязина в том, что тот откладывал участие в зачетных этапах, назвав такой подход трусливым.

Николай подчеркнул, что не знал о соглашении между конкурентами и что если бы соперники оповестили его об этом, то он с удовольствием присоединился бы к договору.

«О существовании какого-то «джентльменского соглашения» между отдельными пилотами я узнал уже в течении сезона — из публикаций в медиа. После этого я специально еще раз внимательно проверил всю свою электронную почту и все социальные сети, потому что сначала даже подумал: вдруг мне кто-то писал, а я просто пропустил сообщение. Но ни одного приглашения или предложения я нигде не нашел. Никто не подходил ко мне лично, никто не писал ни в почте, ни в соцсетях.

При этом я абсолютно открыт к таким инициативам. Если бы ко мне действительно обратились с конкретным предложением о «джентльменском соглашении», я бы его спокойно рассмотрел и, скорее всего, поддержал — сама идея совместного участия на определенных этапах вполне логична и понятна.

Поэтому для меня было неожиданностью сначала не получить никакого предложения, а потом узнать из публикаций, что якобы я от чего-то отказался и оказался «плохим». Реального, прямого предложения не было — а если бы оно было, я бы не стал его игнорировать.

Сама идея имеет смысл. В чемпионате действуют правила, по которым в зачет идут лучшие результаты с 7 этапов, и система действительно позволяет варьировать стратегию выбора гонок. Но эти правила установлены ФИА, они давно существуют, и мы действовали строго в их рамках. Я не нарушил ни одного пункта регламента и собирал очки так, как это было разрешено», – сказал Грязин в эксклюзивном комментарии Спортсу’’.

Николай Грязин об интересе «Хендэ»: «Шанс выступить в WRC действительно рассматривался, но от этой идеи пришлось отказаться»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Спортс’‘
чемпионат мира по ралли
Николай Грязин
