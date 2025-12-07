Гельмут Марко: «Здорово, что Ферстаппен выиграл больше всех гонок, но через 10 лет все будут помнить только чемпиона»

Марко высказался после вице-чемпионства Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко поделился мнением о победе Макса Ферстаппена на Гран-при Абу -Даби и итоговой второй позиции в личном зачете «Формулы-1».

«Конечно, я немного разочарован, что нам не хватило двух очков до титула. Но в то же время такой камбэк придает уверенности. Это показывает, что у нас есть технические знания.

Сегодня шансов фактически не было – частично потому, что «Мерседес » и «Феррари» оказались недостаточно быстрыми и не смогли нам помочь. Здорово, что [Ферстаппен] выиграл больше всех гонок, но через десять лет все будут помнить только чемпиона», – заявил Марко.

