Макс Ферстаппен команде после финиша: «Горжусь всеми вами, ведь никто из вас не сдался до самого конца»
Ферстаппен поблагодарил команду после финиша сезона.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поблагодарил команду за хорошо проведенный сезон по итогам Гран-при Абу-Даби. Ферстаппен, несмотря на победу в гонке, в чемпионате уступил Ландо Норрису два очка.
Макс обратился к команде по радио после финиша, на круге возвращения в боксы:
«Поздравляю, ребята. Мы можем по-настоящему гордиться тем, как боролись во второй половине этого сезона. Так что не расстраивайтесь. Я вот совсем не расстроен. Я горжусь всеми вами, ведь никто из вас не сдался до самого конца».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
