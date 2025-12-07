Ферстаппен впервые стал вице-чемпионом, 3-е место Пиастри – лучший результат в карьере
Ферстаппен впервые завершил чемпионат «Ф-1» вторым.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, однако остался на втором месте в личном зачете, уступив гонщику «Макларена» Ландо Норрису.
Нидерландец впервые стал вице-чемпионом. Макс взял четыре титула подряд в 2021-2024 годах, а до этого дважды завершал чемпионат третьим.
Ферстаппен опередил Оскара Пиастри из «Макларена», который занял третье место по итогам сезона. Для австралийца, проводящего третий сезон в «Формуле-1», результат стал лучшим. В 2023 году Оскар завершил год девятым, в 2024-м – четвертым.
Итоговое положение в личном зачете «Формулы-1» сезона-2025: Норрис – чемпион, Ферстаппен опередил Пиастри
Опубликовал: Михаил Ширяев
