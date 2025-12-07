Ландо Норрис о титуле: «Не думал, что расплачусь, но это случилось»

Норрис поделился эмоциями от победы в чемпионате.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Абу -Даби, по результатам которого впервые стал чемпионом «Формулы-1».

Норрис закончил гонку на третьей позиции, и этого хватило, чтобы в общем зачете опередить Макса Ферстаппена на 2 очка.

«Я довольно давно не плакал! Вообще не думал, что расплачусь, но это случилось. Это был очень долгий путь. В первую очередь я хочу поблагодарить моих родителей – отца и мать, – именно они поддерживали меня с самого начала.

Поразительные ощущения. Теперь я получил примерные представления о том, как себя чувствовал Макс! И я хочу поздравить Макса и Оскара, моих главных конкурентов в этом сезоне. Бороться с ними обоими было настоящим удовольствием. Для меня это было честью, я многому научился у них обоих.

Мне все понравилось. И да, это был очень длинный сезон. Но мы сделали это, я горжусь всеми ребятами.

По ходу гонки ты не можешь позволить себе думать о титуле. Я понимал, что гонка будет длинной, и как мы уже неоднократно видели, в «Формуле-1» может случиться что угодно. Так что я продолжал атаковать – немного сбросить скорость я смог только за 2-3 круга до финиша.

Я боролся до самого конца, и я должен был это сделать. Макс преследовал нас в чемпионате до самого конца, и в этой гонке он был очень быстр, Оскар тоже был совсем рядом. Эти двое явно не облегчили мне задачу в этом году», – рассказал Норрис.

Ландо Норрис – 35-й чемпион «Ф-1»! Детали большой победы

Путь Норриса к чемпионству в «Ф-1»: ускользающие победы и рекордные семь лет в «Макларене»