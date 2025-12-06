Зак Браун уверен, что Пиастри пропустит Норриса в случае приказа: «Пилоты всегда выполняют пожелания «Макларена» – и наоборот»
Браун убежден, что Пиастри послушается приказа команды.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил, уверен ли он в том, что Оскар Пиастри пропустит Ландо Норриса на Гран-при Абу-Даби, если такой приказ поступит.
Команда предоставит пилотам равные шансы в начале гонки, однако допускает размен на последних кругах.
«Да.
Наши пилоты всегда выполняют пожелания команды – так же, как мы выполняем их пожелания.
Поэтому я не сомневаюсь, что наши гонщики продолжат гоняться так, как они блестяще делали это раньше – на благо команды», – сообщил Браун.
Зак Браун: «Будет безумием не поменять местами Норриса и Пиастри, если у одного из них не будет шансов на титул»
Условия титула Норриса, Ферстаппена и Пиастри на Гран-при Абу-Даби
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости