Зак Браун уверен, что Пиастри пропустит Норриса в случае приказа: «Пилоты всегда выполняют пожелания «Макларена» – и наоборот»

Браун убежден, что Пиастри послушается приказа команды.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун ответил, уверен ли он в том, что Оскар Пиастри пропустит Ландо Норриса на Гран-при Абу-Даби, если такой приказ поступит.

Команда предоставит пилотам равные шансы в начале гонки, однако допускает размен на последних кругах.

«Да.

Наши пилоты всегда выполняют пожелания команды – так же, как мы выполняем их пожелания.

Поэтому я не сомневаюсь, что наши гонщики продолжат гоняться так, как они блестяще делали это раньше – на благо команды», – сообщил Браун.

