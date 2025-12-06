Нико Росберг об аварии Хэмилтона: «Невероятно, правда? Становится все хуже, хуже и хуже»

Росберг прокомментировал аварию Хэмилтона в Абу-Даби.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года и бывший напарник Льюиса Хэмилтона Нико Росберг высказался о столкновении пилота «Феррари » с барьерами. Инцидент произошел в третьей тренировке перед Гран-при Абу-Даби.

«Невероятно, правда? Становится все хуже, хуже и хуже.

[Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Ф-1»] Энтони Дэвидсон очень хорошо проанализировал эпизод: вероятно, Льюис слишком широко заехал на поребрик на въезде в поворот, пытался взять максимально широкую траекторию и перестарался.

Так что, наверное, это еще одна пилотажная ошибка. Не казалось, что в болиде что-то сломалось, но кто знает – нужно все изучить.

Видно, что ему по-прежнему некомфортно в машине. Когда еще мы видели такой разворот Льюиса Хэмилтона на обычном круге в практике? За всю карьеру такого практически не было, а сейчас, в «Феррари», постоянно происходят ошибки. Ему некомфортно, а болид, похоже, трудный в управлении», – отметил Нико.

