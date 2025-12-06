«Астон Мартин» оштрафовали на 50 000 евро, так как Алонсо и Стролл пропустили встречу с фанатами
Команда «Астон Мартин» была оштрафована за то, что пилоты Фернандо Алонсо и Ланс Стролл пропустили встречу с фанатами в пятницу.
В первой практике перед Гран-при Абу-Даби за «Астон Мартин» выступили юниоры Джек Кроуфорд и Киан Шилдс. В связи с этим в команде посчитали, что Алонсо и Строллу необязательно присутствовать на фан-сессии.
Однако ФИА настояла на важности общения с болельщиками и отметила, что гонщики в любом случае обязаны посещать такие встречи.
«Многие фанаты стояли и ждали несколько часов на жаре, чтобы увидеть гонщиков», – говорится в протоколе.
За каждый из двух случаев «Астон Мартин» получил штраф в 25 000 евро, из которых 15 000 условны – их придется выплатить, если в следующие 12 месяцев будет допущено еще одной подобное нарушение.
