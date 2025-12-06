  • Спортс
  • Оскар Пиастри: «Не пытаюсь выиграть титул ради Уэббера из-за его поражения в 2010-м. Думаю о себе. Мы, гонщики, эгоистичны»
Оскар Пиастри: «Не пытаюсь выиграть титул ради Уэббера из-за его поражения в 2010-м. Думаю о себе. Мы, гонщики, эгоистичны»

Пиастри подчеркнул, что борется за титул в Абу-Даби ради себя.

Пилот «Макларена» ответил на вопрос, можно ли считать его борьбу за титул на Гран-при Абу-Даби отчасти стремлением восстановить справедливость для его менеджера Марка Уэббера.

В 2010-м Уэббер тоже боролся за чемпионство вплоть до последнего этапа сезона в «Ф-1», однако уступил его напарнику Себастьяну Феттелю.

«Нет. Я думаю о себе, пытаюсь выиграть ради себя. В конце концов, будучи гонщиками, мы большую часть времени ведет себя весьма эгоистично.

Мы сидим одни за рулем машины, борясь ради собственной гордости. Конечно, на этом пути нас поддерживает много людей: семья, друзья, менеджеры и многие другие. Но в конце концов ты приходишь в этот спорт ради себя. Это первое и главное.

Уверен, Марк хотел бы увидеть мою победу. Но у меня нет мыслей о том, чтобы этим как-то отплатить ему или что-то в этом духе», – сказал Пиастри.   

Три претендента на титул «Ф-1» – гарантия культового финала. «Макларен» уже проигрывал такие гонки
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoФормула-1
logoМарк Уэббер
logoГран-при Абу-Даби
