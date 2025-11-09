Габриэл Бортолето: «Повезло, что после такой аварии со мной все в порядке. Готов на все сто процентов»

Бортолето оправился после аварии в спринте.

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето рассказал о готовности к предстоящему Гран-при Сан-Паулу.

Бортолето попал в тяжелую аварию в субботнем спринте, перегрузка в момент удара составила 57G. При этом бразилец в аварии не пострадал и выйдет на старт гонки, и начнет заезд с 18-й позиции.

«Думаю, вчера я сломал коробку передач. Но сегодня я снова чувствую себя отлично, готов на все сто процентов. При этом мне сильно повезло, что после такой аварии со мной все в порядке.

Сегодня новый день, в гонке может случиться что угодно. И да, выступление на домашнем для себя Гран-при – это и впрямь особенный опыт», – рассказал Бортолето.

