Джонни Херберт: «Ферстаппен внушает другим страх – то же самое было с Сенной, Простом и Шумахером»

Херберт отметил, чем Ферстаппен похож на многократных чемпионов «Ф-1».

Бывший пилот «Ф-1» Джонни Херберт восхитился Максом Ферстаппеном , сравнив его с чемпионами прошлого.

«Когда Макс обогнал Льюиса [Хэмилтона ] в первом повороте в Мексике, я подумал, что это было блестяще. Прямо на грани, с очень поздним торможением, но он все-таки сделал это.

Они немного коснулись друг друга, но это часть гонок. Маневр не может быть полностью чистым. Никто не будет пытаться избегать контакта, поскольку это так не работает.

Бывают случаи, когда, как Льюис сказал Ландо [Норрису], нужно действовать жестко, чтобы побороться с Ферстаппеном. И Льюис так и делает. Ему это нравится, как и Максу. Это здорово.

Макс внушает людям страх. Помню, то же самое было с Айртоном [Сенной], Аленом [Простом] и Михаэлем [Шумахером]. Они все могли внушать соперникам страх», – сказал Херберт.

Джонни Херберт: «Пилоты устроили балаган на первом круге в Мексике, потому что им сходит это с рук. Я не согласен с подходом ФИА»

