Ландо Норрис: «Гонка в Мехико получилась очень простой – этого мне и хотелось»

Норрис рад победе в Мехико.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Мехико, отметив, что остался доволен результатом, а также тем, как провел заезд.

«Я очень рад победе. Я просто старался сохранять предельную концентрацию и смотреть вперед, занимаясь своим делом.

Гонка получилась для меня очень простой – именно этого мне и хотелось. Я хорошо стартовал, хорошо сорвался с места, хорошо проехал первый круг – и после этого мог действовать дальше.

Помогло то, что я сорвался с места намного лучше, чем соперники рядом со мной. Это моя первая победа в Мехико, и я очень ей рад», – рассказал Норрис.

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й