Жак Вильнев: «Норрис сосредоточен на Ферстаппене, а не на Пиастри – Ландо опередит Оскара, если продолжит в том же духе»

Вильнев сообщил о приоритетах Норриса в битве за титул.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев сообщил о раскладах перед квалификацией к Гран-при Мехико для гонщика «Макларена » Ландо Норриса .

«Что выбрать: идеальные настройки для квалификации или для гонки? Здесь ты в любом случае не стремишься оказаться на поуле, так что, пожалуй, лучше выбрать гоночные настройки. Мы видели, какая вчера была запутанная ситуация на длинных отрезках, но сейчас он контролирует и то, и другое.

Он скорее сосредоточен на Максе [Ферстаппене], чем на напарнике [Оскаре Пиастри ]. Он не хочет, чтобы Макс подобрался ближе в чемпионате. Он знает, что он быстрее напарника и, пожалуй, понимает, что опередит его в какой-то момент, если продолжит в том же духе. Угрозой для него является Макс .

Но есть и другой аспект: настанет ли момент, когда «Макларен» начнет применять командные приказы? В этот момент они выберут того, кто будет впереди. Вот почему важно опередить напарника», – сообщил эксперт Sky Sports.

Гран-при Мехико-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 5-й, Ферстаппен – 6-й

