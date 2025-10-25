  • Спортс
  • Жак Вильнев: «Норрис сосредоточен на Ферстаппене, а не на Пиастри – Ландо опередит Оскара, если продолжит в том же духе»
1

Жак Вильнев: «Норрис сосредоточен на Ферстаппене, а не на Пиастри – Ландо опередит Оскара, если продолжит в том же духе»

Вильнев сообщил о приоритетах Норриса в битве за титул.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев сообщил о раскладах перед квалификацией к Гран-при Мехико для гонщика «Макларена» Ландо Норриса.

«Что выбрать: идеальные настройки для квалификации или для гонки? Здесь ты в любом случае не стремишься оказаться на поуле, так что, пожалуй, лучше выбрать гоночные настройки. Мы видели, какая вчера была запутанная ситуация на длинных отрезках, но сейчас он контролирует и то, и другое.

Он скорее сосредоточен на Максе [Ферстаппене], чем на напарнике [Оскаре Пиастри]. Он не хочет, чтобы Макс подобрался ближе в чемпионате. Он знает, что он быстрее напарника и, пожалуй, понимает, что опередит его в какой-то момент, если продолжит в том же духе. Угрозой для него является Макс.

Но есть и другой аспект: настанет ли момент, когда «Макларен» начнет применять командные приказы? В этот момент они выберут того, кто будет впереди. Вот почему важно опередить напарника», – сообщил эксперт Sky Sports.

Гран-при Мехико-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 5-й, Ферстаппен – 6-й

Оскар Пиастри: «Лидирую я с отрывом в одно очко или 50, мой подход не меняется»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
