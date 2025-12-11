Карлос Сайнс: «Готов ждать возможность побороться за титул столько, сколько потребуется»

Сайнс рассказал о чемпионских амбициях.

Пилот «Уильямса » ответил на вопрос, когда, по его же мнению, у него получится выиграть титул в «Ф-1».

«Мне неважно когда. Я просто хочу стать чемпионом. Неважно, будет ли мне 40, 34 или 36. Мне кажется, возможность побороться за первый титул может появиться в любой момент карьеры.

В этом году такой шанс возник у Ландо [Норриса] и [Оскара] Пиастри. Нужно оказаться за рулем подходящей машины в подходящее время – и, конечно, быть готовым к борьбе.

Если такой шанс действительно появится, то мне неважно когда. Я готов ждать столько, сколько потребуется», – сказал Сайнс.

