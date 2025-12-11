Фредерик Вассер: «У «Феррари» не будет проблемы 2025 года, но появятся другие»

«Феррари» больше не столкнется с трудностями 2025 года, заверил Вассер.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер ответил, окажутся ли уроки сезона-2025 полезными в будущем. В этом году Скудерия испытывала сложности из-за узкого рабочего окна и невозможности реализовать потенциал машины.

«Считаю, философия болида будет совершенно другой в следующем году. В первую очередь поменяется аэродинамика. И проблемы, которая была весь этот сезон, не будет в следующем. Но появятся другие проблемы, безусловно.

Шины играют ключевую роль всю середину сезона, точнее, там, где конфигурация трассы отличается – в Мексике, Остине и так далее. Иногда на круге подготовки оказывается критичной разница в 5 км/ч. Ты выпадаешь из рабочего окна и теряешь одну или две десятые на квалификационном круге, а это разница между хорошим и очень плохим результатом», – отметил Вассер.

