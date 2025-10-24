Перес протестирует «Феррари»-2023 в рамках подготовки к сезону в «Кадиллаке»
Экс-пилот «Ред Булл» Серхио Перес готовится к возращению в «Формулу-1» в 2026 году.
Мексиканский гонщик будет выступать за новую команду «Кадиллак».
В ноябре Серхио проведет тесты «Феррари» 2023 года SF-23 в Имоле. Итальянцы будут мотористами «Кадиллака».
Перес уже плотно сотрудничает с новым коллективом и находится в контакте с инженерами.
Перес провел первые тесты на симуляторе «Кадиллака»
Серхио Перес о борьбе за титул: «Ферстаппен заслуживает победы»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
