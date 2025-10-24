  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Перес протестирует «Феррари»-2023 в рамках подготовки к сезону в «Кадиллаке»
0

Перес протестирует «Феррари»-2023 в рамках подготовки к сезону в «Кадиллаке»

Экс-пилот «Ред Булл» Серхио Перес готовится к возращению в «Формулу-1» в 2026 году.

Мексиканский гонщик будет выступать за новую команду «Кадиллак».

В ноябре Серхио проведет тесты «Феррари» 2023 года SF-23 в Имоле. Итальянцы будут мотористами «Кадиллака».

Перес уже плотно сотрудничает с новым коллективом и находится в контакте с инженерами.

Перес провел первые тесты на симуляторе «Кадиллака»

Серхио Перес о борьбе за титул: «Ферстаппен заслуживает победы»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Кадиллак
logoФормула-1
тесты Формула-1
logoФеррари
logoРед Булл
logoСерхио Перес
Имола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Если Ферстаппен выиграет титул в соперничестве с пилотами «Макларена», это станет главным сюрпризом в современной истории «Ф-1»
3 минуты назад
Джордж Расселл о слухах в «Ф-1»: «В одно ухо влетело, в другое вылетело»
3 минуты назад
9 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико
11 минут назад
«Ред Булл» обновил днище и понтоны перед Гран-при Мехико, «Макларен» не менял болид
16 минут назад
Карлос Сайнс: «Команды развили болиды таким образом, что обгонять стало очень сложно»
31 минуту назад
Ландо Норрис: «Макларен» ничего не может сделать с Ферстаппеном»
39 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Мой подход к гонкам изменился – я стараюсь все делать правильно и демонстрировать хороший пилотаж»
53 минуты назад
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
сегодня, 17:00
Шарль Леклер: «Мы с Хэмилтоном доверяем Вассеру – он вернет «Феррари» на вершину»
сегодня, 16:55
Изак Аджар о возможном переходе в «Ред Булл»: «В идеале хотел бы, чтобы все дождались конца сезона, прежде чем меня спрашивать»
сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15