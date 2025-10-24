Перес протестирует «Феррари»-2023 в рамках подготовки к сезону в «Кадиллаке»

Экс-пилот «Ред Булл » Серхио Перес готовится к возращению в «Формулу-1» в 2026 году.

Мексиканский гонщик будет выступать за новую команду «Кадиллак».

В ноябре Серхио проведет тесты «Феррари » 2023 года SF-23 в Имоле. Итальянцы будут мотористами «Кадиллака».

Перес уже плотно сотрудничает с новым коллективом и находится в контакте с инженерами.

Перес провел первые тесты на симуляторе «Кадиллака»

